وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق فى المنتزه بالإسكندرية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي حمل رقم 610 لسنة 2023 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.

وجاء به أنه على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إنشاء فرع توثيق المنتزه ثان- يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية.



فبعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1734 لسنة 2013 بإنشاء فرع توثيق المنتزه ثان- يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية؛ وعلى مذكرة الأستاذ رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2023/1/15 .



وأضاف قرار وزارة العدل الذي نشرته الجريدة الرسمية: يُنشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق رويال بلازا يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية- ويكون مقره داخل مول المنتزه- 4 شارع ملك حفني السياحي أمام محطة قطار المنتزه- قسم شرطة المنتزه ثان- محافظة الإسكندرية، ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.