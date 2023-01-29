وكيل وزارة التعليم الجديد يتسلم مهام عمله بالوادى الجديد

تسلم المهندس سيد عبدالعزيز عطية مهام منصبه، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، خلفًا لوكيل التعليم السابق الدكتور جمال حسن، والذي شغل منصب عضو هيئة تدريس بجامعة الوادي الجديد بقسم الإدارة الرياضية والترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية.

وأعرب "عطية" عن بالغ سعادته وتقديره بثقة القيادة السياسية لتولى هذا المنصب، ومواصلة رحلة قيادات القطاع السابقين فى دعم المنظومة التعليمية على أرض المحافظة بكل أطيافها من معلمين وطلاب وأولياء الأمور.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص تقديره لجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة، مؤكدًا على ضرورة العمل بروح التعاون والفريق الواحد للارتقاء بالعمل والنهوض به على الدوام.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، قد كلف المهندس سيد عبدالعزيز وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بقرار رسمي منذ يومين.