الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عمال النظافة يتحدثون لـ«الدستور»: نعمل بجد واجتهاد وزوار معرض الكتاب حريصون على النظافة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

عمال النظافة هم الجنود المجهولة في معرض الكتاب، فعندما تسير لن تجد ورقة واحدة على الأرض؛ فهم يعملون بشكل منظم وموزع على معرض الكتاب ٢٠٢٣.

يقول منتصر سيد أحمد، كبير المشرفين في الخدمات، إن عددهم أكثر من ١٢٠ عامل نظافة موزعين على المعرض، ويعملون بجد واجتهاد طوال اليوم.

وأضاف أن هذه المرة لم تكن العام الأول لهم في العمل في المعرض، مشيرا إلى أن استجابة الزوار للنظافة وعدم إلقاء القمامة على الأرض كبيرة، مؤكدا أن الزوار حريصين على نظافة المعرض.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض الكتاب جنود مجهولة عمال النظافة فعاليات معرض الكتاب 2023 أجنحة معرض الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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