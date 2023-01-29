الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أشرف رشاد: الأغلبية البرلمانية تستخدم الأدوات الرقابية بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد

قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية (مستقبل وطن)، إن الأغلبية البرلمانية تستخدم الأدوات الرقابية ضد الحكومة بما يحقق المصلحة العليا للدولة، مؤكدا أن الأغلبية البرلمانية تنقل صوت الشعب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة  بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

الاغلبية البرلمانية الأدوات الرقابية الهيئة البرلمانية الجلسة العامة الحكومة المسائل الضريبية

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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