وزير الرياضة يبحث مع اتحاد الكرة سبل إنهاء أزمة مستحقات كلاتنبرج

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة في الساعات الماضية لإنهاء أزمة مستحقات مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام وكارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

وأثار كلاتنبرج أزمة كبيرة لاتحاد الكرة في الأيام الماضية بعد أن رحل عن مصر رافضا الاستمرار في منصبه بسبب تعرضه لبعض المضايقات منها انتقاده من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وتدخل البعض من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة في عمله وفقا لتصريحاته لوسائل إعلامية عالمية وهو الأمر جعل الدكتور أشرف صبحي يتدخل لإنهاء أزمته بشكل ودي

كما أن كيروش صدر أزمة كبيرة لاتحاد الكرة بسبب تحمله 25 ألفا لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في إحدى مباريات بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.