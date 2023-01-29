الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شحنة مخدرات بـ700 ألف جنيه فى الإسماعيلية

شحنة مخدرات
شحنة مخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بتصنيع وترويج المواد المخدرة، وبحوزته كميات من المواد المخدرة بالإسماعيلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ممارسة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع المواد المُخدرة والاتجار بها، متخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، كمية من مسحوق باراسيتامول وزنت 5 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلوجرامات، الأدوات والأجهزة التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع، ميزان، مبلغ مالى، هاتفى محمول، سيارة ملاكى.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصنيع والاتجار بالمواد المخدرة والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لنقل المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 695,000 جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإسماعيلية المواد المخدرة وزارة الداخلية نصف مليون جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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