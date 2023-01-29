الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الضرائب تكشف موعد نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات

مختار توفيق
مختار توفيق

قال رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن شهر يناير 2023 يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير2023.

وأكد “عبدالقادر” حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وآخرها القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ ولتوحيد  طريقة احتساب تلك الضريبة، لافتًا إلى أن  المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني دليل إرشادى يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، ويمكن للممول الاطلاع وتحميل هذا الدليل من خلال الرابط التالى:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/almnshwrat-waladlt
 

وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوى التى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهنى أو غير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل وكذا فى حال الجمع بين إيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالى الدخل المشار إليه مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل وإذا كان صافى دخله من إيرادات المرتبات، وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

وأشار "مختار توفيق" إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها بالإخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقا للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة وتعتبر الجهة التى يعمل بها هى جهة عمله الأصلية.


وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
ومن الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية:
www.eta.gov.eg
 والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية :
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية
https://www.youtube.com/@tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة  على فيسبوك: 
https://www.facebook.com/tax.egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
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الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد إن : 
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt


الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام :
https://t.me/egypt_tax

ويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي [email protected]

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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