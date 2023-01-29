«المصري» للدراسات الاستراتيجية يناقش «مستقبل أزمة الطاقة العالمية» اليوم

يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ظهر اليوم ندوة بعنوان «حلول الطاقة المتجددة ومستقبل أزمة الطاقة العالمية» على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٤.

وتناقش ندوة مستقبل الطاقة لمركز الفكر والدراسات الاستراتيجية أبعاد أزمة الطاقة العالمية افي إطار أثار كوفيد 19 في العام ٢٠٢١، وما ترتب من تداعيات لهذه الأزمة على أسواق الطاقة العالمية، والتغيرات التي شهدت اسعار النفط والغاز والكهرباء بشكل مضطرد مؤدية إلى عجز في إمدادات الوقود لدي بعض البلدان.

وبحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تباينت أبعاد أزمة إمدادات الوقود في الأسواق العالمية من حيث المردود الاقتصادي على بعض الأسواق، فهناك أسواق شهدت الانتعاش الاقتصادي السريع بعد الوباء الذي تجاوز إمدادات الطاقة، وتصاعدت إلى أزمة طاقة عالمية واسعة النطاق بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتحدث في الندوة الدكتور أحمد سلطان نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين القاهرة، والباحث أحمد بيومي بالمركز المصري للفكر للدراسات الاستراتيجية ومدير الاستثمار في الأسهم الخاصة ببنك مصر، والدكتور عمر الحسيني الباحث بالمركز المصري للفكر للدراسات الاستراتيجية ومحاضر الهندسة البيئية بجامعة كوفنتري والجامعة الأمريكية، والدكتور عمرو سراج رئيس قسم هندسة البترول والطاقة الأسبق بالجامعة الأمريكية، وتدير الندوة الدكتورة رغدة البهي عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري.

ويعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية سلسلة من الندوات على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٤، بدأت بندوة بعنوان «الوعي وقضية التغيرات المناخية» يوم ٢٦ يناير وتطرقت إلى دور الوعي بقضية التغيرات المناخية، وتأثيره على مصالح مصر والدول الأفريقية، بالاستناد إلى أن الوعي يمثل ركن رئيس في التعامل مع كافة القضايا ذات الأهمية، ومن بينها التغيرات المناخية، وغالبًا ما يُعتبر الوعي بالتغيرات المناخية ضروريًا لتعزيز الدعم العام لسياسات التخفيف والتكيف المرتبطة بالتغيرات المناخية.