الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تختار راعيا جديدا لخدمة الكاثوليك في سوهاج

توما حبيب
توما حبيب

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة، انتخاب راعي جديد لخدمة أبناء الكنيسة في محافظة سوهاج.

وتتم طقوس السيامة وفقا للكنيسة بيد الأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبحضور المطران الشرفي للايبارشية الانبا يوسف ابو الخير، وذلك يوم الخميس الموافق 16 من فبراير بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمركز جهينة، كما تتمم الكنيسة طقوس سيامة الشماس ابانوب كرمي كاهنا بنفس الاسم.

ومن جهة اخرى، قال مركز الكنيسة القبطية الكاثوليكية الإعلامي، برئاسة الأنبا باخوم متحدث الكنيسة، عن سنودس الكنيسة 2023، إن كلمات النبي أشعيا تدعونا إلى تصوّر الكنيسة كخيمةٍ، لا بل كخيمة الاجتماع (خباء المحضر)، التي رافقت شعب الله في مسيرته عبر الصحراء.

وأضاف الأنبا  باخوم، في بيان له، أنّها إذًا مدعوّة إلى التوسّع والانتقال أيضًا. في وسطِها يقوم بيت القربان، أي حضور الربّ. وصلابة الخيمة تؤمّنها قوّة أوتادها، أي أسس الإيمان التي لا تتغيّر، والتي يمكن أن تنتقل لكي تُقيم في أماكن جديدة، بحيث تسمح للخيمة أن ترافق شعب الله في مسيرته عبر التاريخ. 

الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأنبا إبراهيم اسحق مطران سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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