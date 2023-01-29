«الحماية المدنية» تنقذ قطة علقت 3 أيام أعلى نخلة بالإسكندرية

أنقذت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، قطة عالقة لمدة 3 أيام أعلى نخلة بمدينة المعمورة الشاطئ شرقي المحافظة، وذلك بعد استغاثة تقدم بها بعض الأهالي من سكان المدينة، والذي تم الاستجابة لها على الفور.



- استغاثة من سيدة تنقذ حياة قطة

بدأت الواقعة، عندما شاهدت إحدى سكان مدينة المعمورة الشاطئ قطة تتواجد أعلى نخلة أمام منزلها، حيث راقبتها آملة أن تستطيع الهبوط بمفردها ولكن لم تتمكن القطة من ذلك، وبعد مرور 3 أيام دون جدوى، فكتبت منشورا على "الجروب" الخاص بسكان المدينة تطلب المساعدة في إنقاذ القطة.

“يا جماعة أرجو إنقاذ قطة ثلاثة أيام فوق نخلة وبلغنا الطوارئ و المطافي”، بهذا المنشور كتبت "زينة" إحدى أهالي منطقة المعمورة الشاطئ استغاثة لإنقاذ القطة ليتفاعل معها سكان المدينة، وذلك من خلال محاولات مساعدة من بعضهم، وطمأنة من آخرين بأنها سوف تنزل بمفردها، ليتفاجئ الجميع بعد مرور ساعة بمنشور آخر من السيدة لطمأنة سكان المدينة، تفيد فيه باستجابة الحماية المدنية وأنهم في طريقهم لإنقاذ القطة.

- إشادة بالاستجابة فورية من الحماية المدنية

تقول الدكتورة نشوى خميس، إحدى ساكني المدينة، إنها تفاعلت مع «"لبوست" التي كتبته أحد السكان، وكانت حزينة على القطة لتواجدها لثلاث أيام أعلى النخلة دون طعام، مما جعلها تجري محاولات بالتواصل مع أحد المزارعين الذي يستطيع تسلق النخلة وإنقاذ القطة، ولكنه لم يجب، مشيرة إلى أنه كان هناك العديد من المحاولات الأخرى منها ومن الجيران، ولكن لم تتوقع الاستجابة الفورية من الحماية المدنية فور الاستغاثة.

وأضافت لـ "الدستور" أن الجميع تفاجئ بقدوم سيارة إطفاء، وتم استخدام السلم الخاص بها لتسلق النخلة من قبل أحد رجال الحماية المدنية لإنقاذ القطة، مؤكدة إنها لفتة إنسانية تستحق التقدير والاحترام لرجال الحماية المدنية الذين استجابوا لإنقاذ روح، موجهة الشكر لهم، ولجارتها التي تنبهت لوجود القطة وتواصلت مع الطوارئ لإنقاذها.

الحماية المدنية تنقذ قطة من أعلى نخلة بالإسكندرية