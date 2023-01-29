الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لرفضه الطلاق.. زوج يدمر سيارة زوجته لتهديدها وإجبارها على التصالح بأكتوبر

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقدم زوج علي اتلاف سيارة زوجته غضبا منها عقب طلبها للطلاق منه و ابراءه من كافة حقوقها بمدينة ٦ أكتوبر.

 

كانت البداية عندما أقامت زوجة دعوي تعويض ضد زوجها، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، ودعوى حبس، لاتلافه سيارتها عن عمد وفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وهجرها مسكن الزوجية، وطالبته بسداد مبلغ مالي علي سبيل التعويض بـ 700 ألف جنيه.

 

وأشارت الزوجة بدعواها:" دمر حياتي بعد أن انفصلت عنه، ورفض كافة الحلول الودية للتطليق رغم عرضي إبراءه من جميع حقوقي، لأعيش في جحيم بسبب خوفي على حياتي، وتهديده لي بخطف طفلي وحرماني منه، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بـ 540 ألف جنيه".



وأكدت الزوجة:" تخلف عن سداد نفقات طفله، ووصل متجمد النفقات لـ 60 ألف جنيه، وامتنع عن منحي أموالي التي وعدني بها، وباع شقة الزوجية وتركني معلقة، لأعيش في جحيم بسبب إلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي وفقا للمستندات، إلى أن قررت الذهاب لمحكمة الأسرة وطلب الطلاق للضرر".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على:"مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
 

700 ألف جنيه التعويضات الدستورية العليا الطلاق للضرر النفقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 29 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يناير 2023

الزمالك على بُعد خطوة من الإعلان رسميا عن التعاقد مع عبد الله السعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

محطة تل أبيب

المزيد

العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون