«نقطة تحول» يروى بطولة الرائد محمد عزمى وتفاصيل إصابته بشلل نصفى أثناء عمله

دماء طاهرة وبطولة خالدة سطرها البطل الرائد محمد عزمي عقب إصابته بشلل نصفي إثر تبادل إطلاق نيران إثناء عمله، وهذا ما يجسدها الفيلم التسجيلي "نقطة تحول.. بين الألم والأمل".

تاريخ البطل

كان البطل المصاب الرائد محمد عزمي ضابط مباحث بنقطة شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية.

يوم الإصابة

كانت البداية بورود تعليمات بمداهمة عناصر إجرامية يقومون بالاتجار في المواد المخدة، وأثناء مداهمة الوكر الإجرامي، قامت العناصر الخارجة عن القانون بإطلاق النيران علي القوات وتبادل إطلاق النيران حتى أصيب البطل "عزمي " بطلق ناري في الضهر، أدى إلى شلل نصفي وإعاقة كاملة عن الحركة، وطلق ناري في اليد اليسري، وتم إجراء عمليات جراحية له بالخارج.

نقطة التحول

قرر الرائد محمد عزمي العودة إلى العمل بوزارة الداخلية، عقب رجوعه من رحلة العلاج بألمانيا، وقام بتحضير ٢ دبلومة وماچيستير، ومن المقرر أن يناقش رسالة الدكتوراه الخاصة به.

وكانت عرضت قناتي “ON” و"CBC EXTRA" الفيلم التسجيلي "نقطة تحول.. بين الألم والأمل"، والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.

وحقق الفيلم التسجيلي "نقطة تحول" إشادات كبيرة وردود أفعال قوية من الجمهور عقب عرضه على شاشات التليفزيون لما رصده من قصص وحكايات حول أبطالنا من الجيش والشرطة في التصدي للجماعات الإرهابية من أجل استقرار مصر وأمنها.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع الفيلم التسجيلى "نقطة تحول.. بين الألم والأمل" وجاءت تعليقات الجمهور على الفيلم التي نشرته الصفحة الرسمية لقناة on الفضائية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق حساب حمل اسم "خايف عليكي يا مصر": "روعة بالتوفيق يا رب لمن قاموا به وبتمام الشفاء لكل مصاب وربنا معاهم في إعاقتهم.. بل بالعكس حولوا الإعاقة إلى انتصار كل في مجاله وألف رحمة ونور على كل شهداء الوطن جيش وشرطة وشعب".

فيما علق حساب حمل اسم "مسعد البنا": "تحيا مصر وجيش مصر ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي"، وعلق عوض سالم: "رحم الله شهداء الوطن الغالي الحبيب"، كما علق المئات بجملة "تحيا مصر".