برلمانى سابق يكشف سبب مظاهرات ألمانيا ورفضها إرسال مساعدات لأوكرانيا

كشف جمال قارصلي، برلماني ألماني سابق، سبب المظاهرات التي خرجت اليوم في ألمانيا جاءت احتجاجًا على قرار إرسال دبابات من طراز "ليوبارد 2 أيه 6"، إلى أوكرانيا.

اليمين المتطرف يقف ضد دعم أوكرانيا

وأضاف “قارصلي”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا يوجد بها يسار متطرف، ويمين متطرف، والأخير يقف ضد دعم أوكرانيا لأن له علاقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويرتبط مع روسيا بسبب التاريخ السياسي.

وأوضح أن ألمانيا تشهد العديد من المظاهرات الأخرى والمطالبة بدعم أوكرانيا، كما أن الكنيسة ومجتمع العمال، والمجتمع المدني، كلهم يطالبون بدعم أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا لايعني أن هناك انقلابًا سيحصل في ألمانيا.

وأشار إلى أن أمريكا هي الرابح الأكبر من هذه الحرب، ولكن كل الدول أصبحت تخشى على نفسها من روسيا، وهناك احصائيات بين أعضاء الأحزاب الألمانية و80% من حزب الخضر وكذلك 63% من الشباب، 75 من الحزب المسيحي الديمقراطي كلهم يؤيدون أوكرانيا.