الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض «الطبعة الأولى» لأحمد المسلمانى على قناة «الحياة»

المسلماني
المسلماني

تبدأ شبكة تليفزيون "الحياة" عرض برنامج "الطبعة الأولى"، من تقديم الكاتب الكبير أحمد المسلماني، حيث يذاع أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء.

يعرض البرنامج في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويسلط الضوء على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي تستعرضها الصحف المصرية، كما يحلل العديد من الأخبار الهامة التي تمس المواطنين.

يأتي البرنامج تحت شعار "هدفنا صناعة الأمل"، ويسلط الضوء على نجاحات الدولة المصرية وأبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها مثل برنامج "حياة كريمة"، كما يرسخ من خلال حلقاته مبدأ "المعرفة أولًا والثقافة للجميع".

https://fb.watch/ilhOoJ4sV9/

احمد المسلماني الاخبار الهام الاخبار الهامة المبادرات والبرامج الطبعة الأولى الصحف المصرية

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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