الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

10 ملايين مقابل 5%.. طلب مشروع «أموال» لخدمات الدفع الإلكترونى بـ«شارك تانك»

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شارك تانك

عرض محمد الشافعي وأسامة عبدالباقي مؤسسا شركة "أموال" لخدمات الدفع الإلكتروني مشروع بطاقة "ميزة" ضمن حلقة اليوم من برنامج "شارك تانك" والتي تستهدف شركات التمويل، موضحين أن البطاقة تحتوي على 5 ملايين جنيه كقروض.

وطلب مؤسسو شركة أموال مبلغ 10 ملايين  جنيه استثمارًا مقابل 5% من حصة الشركة، ولكن قوبل العرض والمشروع بالرفض من قبل لجنة التحكيم.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلانى، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك" Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.

الفكرة العديد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 5 مليون جنيه Shark Tank

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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