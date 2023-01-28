10 ملايين مقابل 5%.. طلب مشروع «أموال» لخدمات الدفع الإلكترونى بـ«شارك تانك»

عرض محمد الشافعي وأسامة عبدالباقي مؤسسا شركة "أموال" لخدمات الدفع الإلكتروني مشروع بطاقة "ميزة" ضمن حلقة اليوم من برنامج "شارك تانك" والتي تستهدف شركات التمويل، موضحين أن البطاقة تحتوي على 5 ملايين جنيه كقروض.

وطلب مؤسسو شركة أموال مبلغ 10 ملايين جنيه استثمارًا مقابل 5% من حصة الشركة، ولكن قوبل العرض والمشروع بالرفض من قبل لجنة التحكيم.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلانى، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك" Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.