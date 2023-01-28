رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتابع توافر السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان

حرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، لليوم الثالث على التوالي، على زيارة معرض أهلًا رمضان، مساء السبت؛ وذلك للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورافقه خلال الجولة، إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة وإيمي موسى نائب المجلس الاقتصادي بالغرفة التجارية وداليا سعد عضو المجلس.

وشهد معرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، إقبالا ملحوظا من المواطنين منذ يوم الافتتاح الثلاثاء الماضي بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية؛ بغرض شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيضات من ٢٠: ٢٥%.

وأكد توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بمعرض أهلا رمضان، أهمها الأرز واللحوم والدواجن، الخضراوات والفاكهة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى.