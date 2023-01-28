السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدير دار سما للنشر: الشعب المصري فاجأنا بحضور هائل بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال محمد عبدالمنعم، مدير دار سما للنشر والتوزيع، إن الشعب المصري أخلف كل الظنون حول مشاركته في معرض القاهرة للكتاب فكان هائل ومشرف، موضحًا أن الفترة الأخيرة قبل انطلاق المعرض البعض كان متشائم ويرى أن الحضور سيكون ضعيف هذا العام، ولكن على عكس كل التوقعات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن دور النشر رغم المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار وتوقعات بقلة المبيعات لم تقصر ولم تخفض إصداراتها، والكل تعاون من أجل خروج التظاهرة الثقافية المصرية في أفضل شكل.

ولفت محمد عبد المنعم، إلى أن الناشرين عملوا خصومات خيالية حتى يحصل القارئ على الكتاب، وهناك عروض تخفيض 40 و50% على الكتاب، متابعا: "أسعار الكتب في دار سما تبدأ من 20 جنيها إلى 200 جنيه، ولكن الـ 200 جنيه كتاب من 4 أجزاء".

وأوضح أن سعر الكتاب مرتفع بقيمة 10 جنيهات فقط عن العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الورق والأحبار، منوها بأنه يتوقع تجاوز عدد زوار المعرض هذا العام عدد الحضور العام الماضي.

محمد عبد المنعم دار سما للنشر والتوزيع معرض القاهرة للكتاب محمد الباز اخر النهار

رئيس التحرير

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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