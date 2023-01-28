السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استجابة لمبادرة آخر النهار «خليها تعفن».. أهالى الإسكندرية يعلنون مقاطعة الدواجن

الدواجن
الدواجن

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تقريرًا صحفيًا يشير لاستجابة أهالي الإسكندرية للمبادرة التي أطلقها في برنامج "آخر النهار"  لمقاطعة السلع التي يرتفع ثمنها بشكل مبالغ فيه تحت عنوان "خليها تعفن".

 

وقال الباز، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، إن المقاطعة سلاح مهم جدًا، لضبط الأسواق، وإجبار التجار على العودة للسعر العادل للسلع، والتوقف عن الممارسات غير الشريفة، مردفًا: "عندما يكون كل هدف التاجر إنه يكسب دون مراعاة للأزمة، لا بد من مقاطعة المنتج".

وأطلق أهالي الإسكندرية حملة مقاطعة للدواجن بعد ارتفاع أسعارها، وكتبوا على السوشيال ميديا "خليها تعفن".

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«خليها تعفن».. الباز يطلق مبادرة لمقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها

الباز خليها تعفن اهالي الأسكندرية اخر النهار الدواجن

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