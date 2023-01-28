السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة عدد 7 حالات مباني بدائرة مركز إطسا بالفيوم

إزالة عدد ٧ حالات
إزالة عدد ٧ حالات مباني بدائرة مركز إطسا بالفيوم

أنزلت الوحدة المحلية بقرية الحجر التابعة لمركز إطسا بالفيوم، اليوم السبت، حفار بعزبة القدادفة التابعة لقرية المحمودية وذلك لحفر بئر لتجميع مياه الزراعات التي أدت إلى غرق المنازل والشوارع بالعزبة وذلك تمهيدا لضخها بالمصرف الزراعي بالعزبة وذلك كمرحلة أولى لحل هذه المشكلة لحين البدء في المرحلة الثانية بتركيب مواسير صرف زراعي بالعزبة تنفيذا لتعليمات خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا.

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وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا، استمرار تمهيد وتسوية الطريق بالوحدة المحلية بأبو صير تسوية وتمهيد ورفع مخلفات بطريق معصرة عرفة رحمى، مرورا بالزعفرانى وعزبة المأمور.

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وأشار إلى أنه حفاظا على مقدرات الدولة وهيبة الدولة واسترجاع أراضي أملاك الدولة، قامت الوحدة المحلية بالغرق بإزالة فورية لعدد 3 حالات تعد بالبناء خارج الحيز بناحية عزبة السايح بالغرق بحرى وحالات التعدي الثلاثة كانت عبارة عن أساسات وأسوار بارتفاعات مختلفة وعلى مساحة 150م لكل حالة منهم وذلك بمعدات الوحدة المحلية بالغرق.

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كما قامت الوحدة المحلية  بقلمشاه اليوم بتنفيذ إزالة فورية بأرض زراعية إصلاح زراعي بعزبة الإصلاح بقلمشاة عبارة عن أسوار وغرف بالبلك على مساحة 300 متر تقريبا.

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كما قامت الوحدة المحلية بشدموه بفك شدة خشبية لسقف دور أول علوي على مساحة ١٥٠م داخل الحيز بعزبة عبدالحميد فرج بشدموه.

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وقامت الوحدة المحلية بمنية الحيط  إزالة حالتين تعد خارج الحيز العمراني على مساحة 140متر تقريبا والثانية على مساحة 120 تقريبا إزالة فورية.

 

وشدد رئيس مركز ومدينة إطسا، على رؤساء الوحدات المحلية القروية باستمرار شن حملات النظافة وإزالة كافة الإشغالات وإزالة التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المدن والقرى للحفاظ على المظهر الحضاري بالمركز.

 

إزالة ٧ حالات مباني اطسا بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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