وزير الرياضة يستعرض دور الاقتصاد فى الاستثمار الرياضى بمؤتمر أخبار اليوم

استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، دور الاقتصاد في الاستثمار الرياضي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التاسع، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة وحضور لفيف من المستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين، ورؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية ورئيس الجمعية المصرية الأفريقية لرجال الأعمال وأعضاء الجمعية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين ونجوم الرياضة والشخصيات العامة المعنية بالشأن الرياضي والاقتصادي.

وخلال جلسة نقاشية بعنوان "الدور الاقتصادي للاستثمار الرياضي"، استعرض وزير الشباب والرياضة، عددًا من الملفات الهامة ذات الشأن ومنها؛ اقتصاديات الرياضة المصرية، تطوير البنية الرياضية المصرية، الصناعات الرياضية وآثارها على الاقتصاد الوطني، الإعلام الرياضي، وكذلك برامج الرعاية الرياضية والمسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال والقطاع الإقتصادي، وكذلك الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتسليط الضوء على دور وزارة الشباب والرياضة في الاستثمار ومشروعات البنية التحتية وإعداد الشباب والأبطال الدوليين وتهيئة المجال لأبنائنا، ودعمهم من أجل رفع علم مصر والوطن العربي في المحافل الرياضية.

في بداية حديثه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الإنسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية وتعزيز وتطوير المشاركات المصرية في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.

وألمح الدكتور أشرف صبحي، إلى أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة.

وقال وزير الشباب والرياضة: "أن التطورات الهائلة الحادثة في المجال الرياضي في العصر الحديث والمتمثلة في دخول الرياضة في العديد من الأسواق مثل السلع والعمالة والخدمات والإنشاءات والسياحة والمال، أدت إلي لزيادة معدلات الاستثمار الرياضي، كأحد المجالات ذات الربح على مستوى العالم، ومنها أيضًا مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل والرعاية والشراكة مع القطاع الخاص والبث التليفزيوني، ومنهجية عمل الوزارة تعتمد على إعادة إدارة الأصول والإدارة الاستثمارية والاقتصادية والمشاركة مع القطاع الخاص ومنها، نادي النادي وتطوير الاستادات ومراكز التنمية الشبابية والرياضية وسلسلة أفرع مركز شباب الجزيرة ومراكز الشباب والمدن الشبابية ومراكز التعليم المدني وبيوت ومنتديات الشباب، وذلك من خلال الإدارة الخدمية وتحسين جودة الأنشطة والخدمات المُقدمة".

واستكمل الوزير : "تطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، أيضًا تطورت البنية الرياضية، ونمتلك خبرات كبيرة ومختلفة، فعلى صعيد البينة الإنشائية الشبابية والرياضية من 2018-2022، نمتلك 1018 نادياً، 4050 ملعب خماسي وقانوني، 4374 مركز شباب، 7 مراكز تنمية رياضية، 23 مركزاً ووحدات طب رياضي".