السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. مناقشة طلب إحاطة لتعيين 50% من أبناء البحر الأحمر في مشروعات الكهرباء

حسام عوض الله
حسام عوض الله

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان اللجنة تناقش على مدار الايام الثلاثة المقبلة 12 طلب إحاطة لوزير الكهرباء والطاقة الجديدة الدكتور محمد شاكر وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون جديد للترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط.
وقال عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة تناقش غدا الأحد طلبات الإحاطة الموجهة من النواب لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم بشأن تعيين نسبة 50% من أبناء محافظة البحر الأحمر من جميع التخصصات ضمن العمالة اللازمة لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وطلب مقدم من النائب خليفة رضوان بشأن عدم إحلال محطة محولات ٣٣ ك.ف بأخرى ٦٦ ك.ف بمدينة جرجا - محافظة سوهاج،  والمطالبة بتنفيذ الخطة الطموحة لتعديل مسارات الضغط المتوسط الموجودة أعلى المنازل.

وتناقش اللجنة ايضا خلال اجتماعها طلب احاطة مقدمة من النائب إيهاب رمزى  عن المنيا حول مشكلة  سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، والطلب المقدم من النائب نادر مصطفى بشأن القيام بأعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمياه بشكل غير مخطط مما يؤدى إلى قطع الخدمة لفترات طويلة في أوقات حيوية، وغياب الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة في الشوارع.
وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم  بشأن قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإسناد الخدمات الطبية الخاصة بالعاملين بشركات الكهرباء إلى شركة الخدمات الطبية وهى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر مما نتج عنه استياء العاملين بسبب سوء تلك الخدمات وانهيار المنظومة الصحية.
وتناقش اللجنة الثلاثاء المقبل أيضا طلبات الاحاطة المقدمة من النواب والموجهة لوزيرة البيئة منها الطلب المقدم من النائب يوسف الشاذلي بشأن إعادة وتعديل وترسيم حدود محمية وادى الريان - محافظة الفيوم، وكذا من طلب النائبة صفاء جابر بشأن قيام الفنادق العائمة والبواخر السياحية بإلقاء المخلفات في نهر النيل وظهور بقع بترولية به في بعض المناطق، والطلب المقدم من النائب حشمت أبو حجر بشأن تفعيل منظومة المخلفات الصلبة وتفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية.

وطلب النائب أحمد نشأت منصور بشأن عدم اتخاذ وزارة البيئة الإجراءات اللازمة لمنع حرق مخلفات الزراعة بالقرى المحيطة بمدينة سوهاج - محافظة سوهاج، مما يؤثر سلباً على البيئة وصحة المواطنين، ومن النائب محمد عبد الله زين بشأن أسباب عدم إنشاء مرصد بينى بمدينة إدكو - محافظة البحيرة، وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئى داخل مصر لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات والطلب المقدم من النائبة منى لمطالبة وزارة البيئة بالتوصية لزراعة أشجار الكافور بكثافة على جانبي الطرق بالمدن المختلفة لما لها من تأثير إيجابي على تنقية الهواء بالإضافة إلى عدم احتياجها للمياه.

الإجراءات اللازمة النائب حسام عوض الله الكهرباء وزيرة البيئة الدكتور محمد شاكر وزير البترول البواخر السياحية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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