تكثيف أعمال النظافة وإزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بمغاغة بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، من حملات النظافة ورفع القمامة والأتربة ونقاط التجميع بأحياء المدينة بجانب حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومخلفات البناء العشوائي بدون ترخيص.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة كثفت من الحملات التى يتم تنفيذها بمركز مغاغة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة تحت إشراف ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز حيث استكمل حى شرق المدينة في تواجد صبرى بركات رئيس الحى حملة النظافة بنطاق الحى تم خلالها كنس الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة ورفع نقاط تجمع القمامة واستهدفت الحملة اليوم منطقة الطراد وميدان الإعدادية وميدان البحر ومنطقة الساقيه ومنطقة الاستاد ونطاق المدارس وذلك لرفع مستوى النظافة وإظهار الصورة الحضارية لمدينة مغاغة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة وذلك بمعدات وعمال الوحدة المحلية.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن حى غرب المدينة استكمل حملة النظافة بنطاق الحى تم خلالها كنس الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة ورفع نقاط تجمع القمامة حيث استهدفت الحملة اليوم طريق المدارس ومنطقة وحدة مرور مغاغة ومنطقة المطرانية ومنطقة قلينى وذلك بمعدات وعمال الوحدة المحلية وبتواجد عصام صلاح مسئول حى غرب.

وأوضح رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه في إطار مجهودات الوحدات القروية اليوم للتصدى لجميع صور أشكال التعدى بالبناء المخالف وتحت إشراف عاكف عبد السلام نائب رئيس المركز، تمكنت الوحدة المحلية بشارونة من رصد 5 حالات بناء مخالف تعدى على أرض أملاك الدولة عبارة عن حفر أساسات وبناء حوائط بالبلوك الحجرى والإسمنت بدون الحصول على ترخيص وتم إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.