السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 8 تشكيلات عصابية وتنفيذ مليون حكم قضائى خلال أسبوع

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ومهربي ومروجي المخدرات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا 25 متهمًا، اعترفوا بارتكاب 33 حادثًا متنوعًا، وضبط 131 قضية أحداث، ضبط 4524 قضية مرافق عامة، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها. 

وتمكنت الحملات من كشف غموض 62 حادثًا متنوعًا، أبرزهم «قتل، حريق عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 83 متهمًا.

ونفذت الحملات 1133423 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 1865 حكم جناية، 183417 حكم حبس، 202444 حكم غرامة، 745697 مخالفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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