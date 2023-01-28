شادي محمد: ندمت على اللعب للإسماعيلى.. واتهامي بتبرير التحرش ظلم

وجه شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق، رسالة إلى لاعبي القلعة الحمراء قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وقال خلال لقائه في برنامج السجادة الحمراء على قناة النادي الأهلي "اصنعوا التاريخ، صدقوا اللي أنتو فيه عشان تروحوا لحتة بعيدة، فجميع الأندية تعلم الأهلي جيدا وبتعمل له مليون حساب خاصة وأنه شارك في البطولة أكثر من مرة"، مؤكدا أن الأهلي ناد مصري بمواصفات عالمية.

وعبر شادي محمد عن ندمه لعدم ختام مشواره الكروي داخل النادي الأهلي قائلا "الأهلي لا يقبل إلا بالمركز الأول، والعقلية داخل الأندية الأخرى مختلفة تماما، أقدر الأندية التي لعبت فيها، لكن مفيش حد زي الأهلي"، معلقا "الحقيقة ندمت على تجربة اللعب في أندية أخرى بعد الأهلي، كابتن الأهلي التاريخي مكانش ينفع يلعب في حتة تانية".

وأكد قائد الأهلي السابق أنه كان يفضل الاعتزال داخل القلعة الحمراء.

كما رد شادي محمد على الاتهامات التي وجهت إليه بتبرير التحرش بسبب تصريحات تلفزيونية سابقة حول زي المرأة قائلا "أكيد لا أقبل بده على الإطلاق ، أنا قولت كلام واقعي ولم أبرر التحرش، لدينا عادات وتقاليد، ونشاهد على السوشيال ميديا أمور سيئة جدا ".

وتساءل "ليه أشوف على السوشيال ميديا زوجتك وهي نازلة البسين؟ من السهل التخلي عن العادات والتقاليد، كلامي ليس تعميما، فيه بنات مهذبات وعندها أخلاق عالية، أنا ضد التحرش وضد تبريره،أؤيد الحرية الشخصية لكن بضوابط ومسؤولية".

يذكر أن شادي محمد، القائد التاريخي للنادي الأهلي، لعب لعدة أندية قبل الاعتزال وهي الاتحاد السكندري والإسماعيلي وتليفونات بني سويف.