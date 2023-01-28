السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خاص.. أمير توفيق فى الجزائر لحسم صفقة انتقال «قندوسى» إلى الأهلى (صورة)

أحمد قندوسي
أحمد قندوسي

اقتربت إدارة النادي الأهلي، من حسم صفقة انتقال الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط فريق وفاق سطيف، إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحصل  «الدستور»، على صورة أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، خلال تواجده صباح اليوم بالجزائر، للتفاوض مع  مسئولي وفاق سطيف، وإنهاء إجراءات انتقال قندوسي للأهلي،قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية.

 

ومن المقرر، أن يغادر اللاعب، صفوف المنتخب الجزائري للمحليين، المشارك حاليًا في كأس أمم إفريقيا 2022 المقامة حاليًا في الجزائر، من أجل الانتقال رسميًا إلى صفوف الأهلي، حيث من المزمع أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق الأحمر، الذي سيتوجه للمغرب، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022.

وسيكون قندوسي، خامس اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي، إلى جانب كل من التونسي علي معلول، والمالي أليو ديانج، والبرازيلي برونو سافيو، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، بالإضافة إلى التونسي محمد الضاوي «كريستو» المقيد كلاعب تحت السن.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي خلال الساعات المقبلة، عن القائمة النهائية للفريق في كأس العالم للأندية التي تضم 23 لاعبًا.

وستقام نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 1 و11 فبراير المقبل، بمدينتي الرباط وطنجة.

وسيستهل الأهلي، مشواره في البطولة، بمواجهة أوكلاند سيتي، يوم الأول من فبراير، على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

الاهلى أحمد قندوسي الجزائر وفاق سطيف كأس العالم للأندية 2022 منتخب الجزائر للمحليين

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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