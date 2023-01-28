«استراحة قارئ».. أطفال يمارسون كرة القدم في ساحات معرض الكتاب

“الكورة حياتنا” .. تحت هذا الشعار قام مجموعة من الأطفال الحاضرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٤، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، باصطحاب كرة معهم، ليقوموا باللعب بها في بهو المعرض أمام قاعات الكتب، وهي المساحة التي استغلها الأطفال لممارسة محبوبتهم، والابتعاد بعض الوقت عن إرهاق قراءة الكتب.

وقام الأطفال بعمل بعض الحركات الاستعراضية بالكرة، والتي جذبت زوار معرض الكتاب للالتفاف حولهم، ومشاهدتهم وتشجيعهم على استكمال حركاتهم الاستعراضية بالكرة، من ناحية أخرى توافد عدد كبير من المواطنين على معرض الكتاب في يومه الثالث، لاقتناء ما يلزمهم من كتب وروايات أدبية، أكد عدد كبير من الزائرين على جودة التنظيم في عملية الدخول والخروج من بوابات المعرض، خاصة مع توفير التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، وهو الأمر الذي سهل عليهم طريقة الحصول علي تذكرة المعرض.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.