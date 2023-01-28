السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 50 طن قمامة ومخلفات من شوارع القنطرة غرب بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، اليوم السبت، أعمال النظافة العامة بنطاق المركز والمدينة، حيث قام جهاز تحسين البيئة بالوحدة المحلية بجمع ورفع ٢٥ طنا من القمامة والمخلفات من عموم المدينة‬.

فى السياق ذاته، رفعت إدارة تحسين البيئة بالوحدة المحلية لقرية أبوخليفة المخلفات والقمامة من القرية بحمولة بلغت ٢٥ طنا تقريبًا.

على جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية الروضة بتسوية وتمهيد طريق الخدمات والطريق السريع في القرية.

وفي قطاع الإنارة، قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بصيانة عدد من كشافات الإنارة، بالإضافة إلى تركيب عدد ٢ لمبة، وذلك بالجهود الذاتية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم السبت 28/1/2023

الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لزيت الطعام

رفع 50 طن قمامة ومخلفات من شوارع القنطرة غرب بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

صور

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

ندوة وثائق ومدونات لجنة تراث رواد المسرح الغنائى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

جولة داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عقب الإدانة.. أول تحرك من بايدن بعد هجوم القدس الشرقية