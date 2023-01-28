رفع 50 طن قمامة ومخلفات من شوارع القنطرة غرب بالإسماعيلية

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، اليوم السبت، أعمال النظافة العامة بنطاق المركز والمدينة، حيث قام جهاز تحسين البيئة بالوحدة المحلية بجمع ورفع ٢٥ طنا من القمامة والمخلفات من عموم المدينة‬.

فى السياق ذاته، رفعت إدارة تحسين البيئة بالوحدة المحلية لقرية أبوخليفة المخلفات والقمامة من القرية بحمولة بلغت ٢٥ طنا تقريبًا.

على جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية الروضة بتسوية وتمهيد طريق الخدمات والطريق السريع في القرية.

وفي قطاع الإنارة، قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بصيانة عدد من كشافات الإنارة، بالإضافة إلى تركيب عدد ٢ لمبة، وذلك بالجهود الذاتية.