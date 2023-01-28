من هو النقيب أحمد نجيب بطل «نقطة تحول ما بين الألم والأمل»؟

تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بداية من الخامسة من مساء اليوم السبت 28 يناير، الفيلم التسجيلي الضخم "نقطة تحول.. بين الأمل والألم" على كل قنواتها، ليقدم واحدة من التجارب المميزة للغاية التي تقدم تجارب إنسانية مختلفة، ويقدم الفيلم سيرة عدد من الأبطال من مصابي العمليات الإرهابية؛ ومنهم النقيب البطل أحمد نجيب.

من هو النقيب البطل أحمد نجيب

النقيب أحمد نجيب أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، من مصابي العمليات الإرهابية الغادرة، الذي أخذ من محنتها طريقًا ليصبح من أبطال العالم، النقيب أحمد نجيب من سلاح المشاة بالقوات المسلحة، وهو أحد أبطال القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، خلال دراسته في الكلية الحربية كان يرى تمثال الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، وكان يحلم أن يصبح بطلًا مثله، وكان مثالًا للبطولة والتضحية خلال السنوات الماضية وأهمها في مقاومة الإرهاب.

النقيب البطل أحمد نجيب، وفقًا لكلمته خلال الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة بمناسبة عيد الشهيد، بحضور الرئيس السيسي، كان يحلم بالالتحاق بالكلية الحربية، وحدث ذلك في عام 2011، وقال إنه شرف بالخدمة في شمال سيناء واشترك في المداهمات، وأصيب ببتر في الركبة اليمنى، وقطع في الأربطة، وأُصيب أيضًا في قدمه اليسرى.

النقيب البطل كان مثالًا للرضا والشجاعة، وكان لديه إصرار غير طبيعي على تحقيق حلمه، حيث قرر اقتحام مجال الرياضة وتعلم الكاياك والكانوي، وانضم بالفعل إلى المنتخب الوطني، وحاز على المركز الرابع عالميًا، وفي الندوة قال: «سأرفع علم مصر في جميع المحافل الدولية وأحقق المركز الأول».

ومن المقرر أن يتواجد البطل أحمد نجيب اليوم ضمن أبطال فيلم «نقطة تحول» على جميع قنوات الشركة المتحدة، ليحكي حكايته عن المحنة وكيف حوّلها لمنحة.