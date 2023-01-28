السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جلسة عمل بين «الدهراوى» ورئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه بمصر

محمد الدهراوى
محمد الدهراوى

حرص محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على عقد جلسة عمل مع نطونيو سبيونسف رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في حضور السفير الياباني بمصر امبساردو اوكا هورشى 
Ambassador OKA Hiroshi بقاعة كبار الزوار بالصالة المغطاة الرئيسة باستاد القاهرة على هامش بطولة البريميرليج.

وانطلقت صباح اليوم ثاني أيام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقامة خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويشهد اليوم منافسات الكاتا رجال، والكوميتيه موازين -84 كجم رجال، و+84 كجم رجال، و -61 كجم سيدات، و-68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات.

وبدأ اليوم بمنافسات دوري المجموعات كاتا رجال في التاسعة صباحًا، ثم منافسات دوري المجموعات لمنافسات الكوميتيه في تمام الساعة 10.30 صباحًا، ويقام دور ربع النهائي في تمام الساعة 6.45 مساء ودور نصف النهائي في تمام الساعة 7.35 مساء على أن تنتهي منافسات اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء.

 

الدكتور إبراهيم القناص محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه الدهراوي منافسات الكاتا والكوميتيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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