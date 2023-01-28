السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل فنى صعقًا بالكهرباء فى بلبيس بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

تعرض فني لصعق كهربائي في نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ولقي مصرعه.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول فني كهرباء، مقيم في قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس، جثة هامدة جراء حادث صعق كهرباء.

كشفت التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي في نطاق مركز بلبيس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

فني صعق كهربائي محافظة الشرقية مركز بلبيس الأجهزة الأمنية البحث الجنائي

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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