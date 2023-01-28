2.26 مليار جنيه لتمويل 15 ألف مشروع فى بنى سويف

ضمن مبادرة «مشروعك»..

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، إن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، وصلت إلى ملياريِّ و260 مليونًا و933 ألف جنيه، استفاد منها 15 ألفًا و187 مشروعًا صغيرًا، وتوفر 24 ألفًا و530 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى 18 يناير الجاري.

وأكد المحافظ، أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع، بهدف توفير فرص عمل وتشغيل المواطنين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

وأشار إلى أن هذه المبادرة عزًزت جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب؛ للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الدوري لمبادرة «مشروعك» على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبعة (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

ونوهت مدير "مشروعك" لتوجيهات محافظ بني سويف، بأهمية واستمرار المتابعة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات، والتأكد من جدية المقترضين، ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع، واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.