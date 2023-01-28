السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مدبولى: المصانع لديها مخزون مواد خام ومستلزمات إنتاج يكفى حتى شهرين

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المصانع لديها مخزون يكفى ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، كما أننا نعمل على انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "أهم شيء يكون لدينا وفرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج". 

وأضاف مدبولي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع البنك المركزي، وبالتالي يستطيع كل الصناع والمنتجين في القطاع الزراعي والصناعي الاستفادة بهذه المبادرة.

اتخاذ بعض التيسيرات الخاصة بالقطاع الصناعي

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ بعض التيسيرات الخاصة بالقطاع الصناعي، منها رفع الغرامات، والفوائد فيما يخص التأخير الخاص باستكمال المنشأت الصناعية، واستخراج الرخص التي حدث بها تأخير، فضلًا عن مد مهلة 6 أشهر بسبب الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن كل ما يهم الدولة المصرية هو تحرك الإنتاج الزراعي والصناعي بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي لإعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات، للانتهاء من المتبقي خلال العام المالي الحالي، وبدء تطبيق المنظومة على السنة المالية الجديدة». 

مدبولي المصانع مخزون شهرين المواد الخام مستلزمات الإنتاج

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