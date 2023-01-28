مدبولى: «ستاندرد أند بورز» ثبتت تصنيف مصر الانتمائى.. وتوقعات بمؤشرات إيجابية للاقتصاد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بعض الأخبار الإيجابية المهمة جدًا في الاقتصاد والزراعة والصناعة والإنتاج بصفة عامة، قائلًا إن "ستاندرد آند بورز" واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف، على مدار الأيام الماضية، ثبتت تصنيف مصر، وقالت إن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد المصري، وسنستمر على هذا الموضوع".

وأضاف "مدبولي" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن أكثر من تقرير آخر تحدث عن توقعاته لاستقرار العملة خلال الفترة المقبلة، وهذا كله مرتبط بالخطوات التي تقوم بها الدولة على مدار الفترة الماضية، ونتابع حاليًا الموقف في الموانئ، قائلا: "وصلنا إلى ما كنا عليه قبل فبراير الماضي".

كل المصانع رجعت للعمل بكامل طاقتها

وأوضح رئيس الوزراء أن متوسط البضائع الموجودة في كل موانئ مصر، يعادل المتوسط والتقليدي المتداول على مدار الأيام والشهور قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، معقبًا: "خرجنا من أزمة البضاعة المتراكمة في الموانئ، وهذا ما أكده لي أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ونقدر نقول إن النهاردة كل المصانع رجعت للعمل بكامل طاقتها.