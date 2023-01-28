إشادة برلمانية بتقرير «رويترز» حول الاقتصاد المصرى

أشاد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بتقرير "رويترز" حول نتائج استطلاع أجرته الأربعاء، يؤكد أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية 2022/ 2023، أي بأسرع مما توقعته الحكومة وجاء بنسبة 4.0%، مشيرًا إلى أن التقرير تضمن توقعات اقتصاديين بانخفاض الدولار الذي يتأرجح بين 29 و30 جنيه، إلى 26.24 جنيه بنهاية يونيو 2023.

وأشار "حتة" إلى أن التقرير ربط هذه التوقعات بالموافقة الشهر الماضي على حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومبالغ أخرى من المؤسسات المانحة، مؤكدًا أن الآثار الممتدة للحرب الروسية الأوكرانية أضرت بالاقتصاد المصري ومصادر الدخل الأجنبي وأبرزها السياحة، كما أثرت على الاستثمارات.

وأوضح أن توقع تقرير رويترز للنمو بالسنة المالية المنتهية جاء أعلى مما توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي، والذي توقعته الحكومة المصرية بنسبة 4.0%.

وأوضح النائب أحمد حتة، أن التقرير توقع استمرار النمو خلال السنوات الثلاث اللاحقة، بنسبة 4.5% ثم 5.3% ثم 5.4%.

وتابع النائب أحمد حتة أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الدولية مبنية على أسس علمية واستطلاعات حقيقية، حيث يتعافى الاقتصاد المصري مع انحسار الضغوط الفورية وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي، وتنفيذ البرنامج الاقتصادي حيث من المتوقع أن يرتفع النمو 6% خلال الأعوام المقبلة.

ومن المتوقع أن تنتهي وزارة المالية ومجلس الوزراء من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024، والتي تعد من الموازنات الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري نهاية الشهر المقبل.