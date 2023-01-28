السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ملعب رياضي ومركز طب أسرة.. رئيس الوزراء يتفقد خدمات حدائق العاصمة

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الملعب الرياضي في مدينة حدائق العاصمة بعد تشطيبه بالكامل.

وفور دخول "مدبولي" أرض الملعب أجرى حوارا مفتوحا مع المواطنين، وسألهم عن رأيهم في جودة الخدمة وتقييمهم للمباني والمدينة بشكل كامل.

ووعد رئيس الوزراء المواطنين بتشغيل كل الخدمات، وفقا لكون المدينة جديدة وسيتم ضبط تشغيل كل الخدمات تباعا بالشكل المرجو.

جولة رئيس الوزراء 

وبعد انتهاء تفقد الملعب الرياضي، تفقد رئيس الوزراء مركز صحي طب الأسرة، واستمع لشرح كامل حول طبيعة المركز وشكل الخدمات التي يقدمها ومدى جاهزيته للتشغيل.

جولة رئيس الوزراء 

بعدها انتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مدرسة المهندس علاء عبد العزيز المتكاملة، وتم تشطيهبا بنسبة ١٠٠%، واستمع رئيس الوزراء لشرح واف حول مساحة المدرسة وعدد الفصول المتواجدة بها وحجم استيعابها من الطلاب.

ورافق رئيس الوزراء وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات لشئون المدن والأستاذة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، وقيادات جهازي بدر وحدائق العاصمة.

كما تأتي جولة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فى مدينة حدائق العاصمة، فى إطار دوره بمتابعة إنهاء وجاهزية وحدات سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والخدمات الخاصة بهذه الوحدات، حتى تكون مؤهلة لانتقال الموظفين بأسرهم فيما يخص الوحدات الصحية والحضانات والمدارس والأسواق الخدمية وكل ما يلزم المنتقلين.

وعادة ينهي رئيس الوزراء جولاته بعقد مؤتمر صحفي لإعلان فعاليات جولته، ومخاطبة الجماهير والمستثمرين من أرض الواقع بالدور الذي تقوم به الحكومة من أعمال فى كل القطاعات، وعن نتائج الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

ومن المقرر أن يعود رئيس الوزراء لمقر عمله عقب انتهاء جولته اليوم، لممارسة مهامه، وعقد اجتماعات مع المعنيين.

أرض الملعب التمويل العقاري الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الخدمات الخاصة المهندس علاء عبد العزيز الوحدات الصحية جولة رئيس الوزراء حدائق العاصمة عاصم الجزار

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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