ضبط مالك مصنع لإنتاج أعلاف حيوانية بالشرقية بحوزته 10 أطنان

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتم ضبط مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية، وبحوزته كمية قدرها (10 أطنان "إضافات أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.