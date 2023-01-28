«القوى العاملة»: فرص عمل لذوى الهمم فى بورسعيد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن تسليم 20 عقد عمل بالملتقى الأول لتشغيل ذوي الإعاقة، ضمن سلسلة ملتقيات التوظيف التي تنظمها المديرية بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتنفيذ خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التشغيل، وبخاصة دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير كل المقومات اللازمة لرفع نسب التشغيل للمواطنين من ذوي القدرات والتسهيل على راغبي العمل من ذوي الهمم وتلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل تطبيقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، ومحمود السقا، وكيل المديرية، أن المديرية نظمت أولى الملتقيات التوظيفية لتسليم عقود عمل بالقطاع الخاص، لراغبي العمل من ذوي الهمم بمقر ديوان عام المديرية، كبداية لسلسلة من الملتقيات للتوظيف خلال الأسابيع المقبلة، بإجمالي (20) عقدا ومشاركة خمس منشآت.

وأضاف عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، أن الوظائف تناسب قدرات ذوي الإعاقة والحالة الصحية لكل منهم بهدف تيسير دمجهم لسوق العمل من خلال توجيههم وإرشادهم للفرص المتاحة بعد الحصر الميداني الشامل للشركات المستوفاة وغير المستوفاة لنسبة الـ5% التي أقرها القانون 10 لسنة 2018.

ونوه عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، إلى أنه يتم متابعة اللجنة المشكلة من الإدارات المختصة بالمديرية بشأن تنفيذ توجيهات الوزير بالقيام بحملات مستمرة للتفتيش على المنشآت ببورسعيد؛ لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ 5% المقررة في القانون على جميع المنشآت بمحافظة بورسعيد الخاضعة لأحكام القانون.

IMG-20230128-WA0003

IMG-20230128-WA0006

IMG-20230128-WA0005

IMG-20230128-WA0004

IMG-20230128-WA0007

IMG-20230128-WA0009

IMG-20230128-WA0008

IMG-20230128-WA0011