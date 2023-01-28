فحص وعلاج 2892 مواطنًا خلال قافلتين طبيتين فى أسوان

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا في المناطق النائية، خاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تنظيم قافلتين طبيتين داخل قرية النزل التابعة لمركز إدفو، وقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو.

واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين في كل قرية، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

من جهته، أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ2892 مواطنًا ومواطنة.

وأشار إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.