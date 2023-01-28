السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. عرض فيلم «نقطة تحول.. بين الأمل والألم» على قنوات المتحدة

نقطة تحول
نقطة تحول

تعرض قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، الفيلم المنتظر «نقطة تحول.. بين الأمل والألم» بداية من الساعة الخامسة مساء وعلى مدار اليوم، وهو فيلم تسجلي يقدم الكثير من بطولات المصابين في العمليات الإرهابية المختلفة.

مواعيد عرض فيلم نقطة تحول

وحددت الشركة المتحدة عددا من المواعيد لعرض الفيلم الجديد نرصدها في نقاط:

  • يعرض على CBC في تمام الساعة 5 مساءً.
  • يعرض على قناة إكسترا نيوز الساعة 6 مساء.
  • يعرض على قناة ON الساعة 7 مساء

قنوات عرض فيلم نقطة تحول

  • يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 7 مساء
  • يعرض على قناة الحياة الساعة 8:45 مساء
  • يعرض على قناة dmc الساعة 11:30 مساء.

ويناقش الفيلم كيف استطاع الأبطال من مصابي العمليات أن يحولوا تلك الآلام العظيمة التي مروا بها والمحنة الكبيرة، إلى منحة وأمل جعل بعضهم يحقق البطولات الرياضية رغم الإصابة، والبعض الآخر يعود إلى عمله في أماكن مختلفة غير قتالية، لكنه يقدم نموذجا جديدا للإبداع والتفاني من أجل الوطن.

تفاصيل فيلم نقطة تحول

قال باسم الخولي، كاتب وصانع المحتوى للفيلم التسجيلي «نقطة تحول.. بين الألم والأمل» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم على كافة قنواتها، إنه سعيد للغاية بالمشاركة في الفيلم الجديد.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن من أهم الملاحظات التي خلص بها من عمله في الفيلم الجديد مدى إحساسه بالنعمة التي نعيش فيها ونعتاد عليها ولم نأخذ بالنا من تواجدها، قائلا: “قد إيه إحنا كفريق عمل كنا كلنا وإحنا بنسمع قصص الأبطال بنحمد ربنا إننا كشعب مصري عنده يقين بربنا كبير وإننا متأكدين إن أمر ربنا كله خير على اختلاف شخصيات الفيلم سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي”.

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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