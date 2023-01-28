السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

افتتاح السفارة المغربية في بغداد بعد 18 عامًا من الإغلاق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن المغرب  داعم لوحدة وسيادة العراق.

وأضاف وزير الخارجية المغربي  خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، اليوم السبت، أن تلك الزيارة تاريخية من كونها أول زيارة لوزير خارجية مغربي ومسؤول حكومي منذ مدة طويلة، بالإضافة إلى أنها ستشهد افتتاح السفارة المغربية في بغداد والتي أغلقت منذ 18 عاماً وهي إشارة مهمة بثقة المغرب في العراق الجديد.

وأشار إلى أن العراق دخل مرحلة جديدة من التطور، وأن المملكة داعمة لوحدة وسيادة العراق، معرباً عن إعجابه بنجاح العراق في تنظيم خليجي 25.

واكد  وزير الخارجية المغربي أن هذه الزيارة تعكس رؤية المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات التجارية والاقتصادية وتبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين ومحاربة التطرف وتعزيز التعاون الأمني.

ومن جانبة أكد وزير الخارجية العراقي  فؤاد حسين، أن هناك حاجة إلى إعادة النظر بالاتفاقات التي عقدت بين العراق والمغرب في حقب مختلفة.

وقال "حسين"، إن المباحثات مع نظيره المغرب شهدت مناقشة عدد من الملفات أبرزها تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل تسهيل دخول العراقيين ورجال الأعمال في البداية وتأسيس العلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل الاستشارات بقضايا السياسة بين البلدين.

وشدد على أن العراق داعم للوحدة الترابية للملكة المغربية وأن العراق يؤيد القرارات الدولية ذات الصلة واللجوء للحلول السلمية في المنطقة الصحراوية، مبيناً أنه سيتم اليوم افتتاح السفارة المغربية في العراق، وهو مهم لبناء العلاقات وتطوير أواصر الصداقة بين البلدين.

ولفت إلى أن المباحثات تناولت أيضاً التعاون على مستوى التعليم من خلال بناء الجامعات بين البلدين وتعزيز الجانب الثقافي وتؤمة الجامعات بن البلدين.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة العراق وزير الخارجية العراقي السفارة المغربية المغرب تنظيم خليجي 25

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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