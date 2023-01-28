السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دراسة: إفريقيا ضمن أفضل وأسرع الاقتصادات نموًا فى العالم

افريقيا
افريقيا

أكدت دراسة حديثة قام بها قسم الأبحاث في مجموعة "بنك باركليز" العالمية، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أن إفريقيا ضمن أفضل وأسرع الاقتصادات نموًا في العالم؛ نظرًا لتوافر الموارد الطبيعية والبشرية غير المستغلة في القارة، مشيرة إلى أهمية تبني ابتكارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات.

وقالت الدراسة التي شملت 26 سوقًا إفريقية فقط من أصل 56 دولة إفريقية تحت عنوان "استغلال فرص الاستثمار في إفريقيا 2022"، إنه رغم النتائج سالفة الذكر فإن إفريقيا ما زالت وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب خاصة الذين يتطلعون إلى استكشاف سوق جديدة ومستقبلية بما فيها الدول الأقل جاذبية من الناحية المالية.

ونبهت الدراسة إلى ضعف نتائج بعض البلدان ومن بينها سبع دول كان أداؤها أسوأ من العام الماضي.

وحددت الدراسة 6 ركائز أساسية لتحديد مؤشر الاستثمار الخاص بها؛ منها عمق السوق والقدرة على تدبير موارد العملات الأجنبية وشفافية السوق والبيئة الضريبية والتنظيمية وقدرات المستثمرين المحليين وفرص الاقتصاد الكلي وشرعية الاتفاقيات الرئيسية للأسواق المالية وإمكانية التنفيذ الفعلي للمشاريع.

دراسة بنك باركليز لندن أفريقيا الموارد الطبيعية والبشرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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