السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد فيروس كورونا بالمنوفية غدا

تطعيم كرونا
تطعيم كرونا

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انطلاق حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد فيروس كورونا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بدءاً من الغد ولمدة أسبوعين.

وشدد المحافظ على كافة الجهات المعنية والمختصة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية لتحقيق المستهدف منها.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بأنه تم الانتهاء من تجهيز (900) فرقة طبية متحركة للمشاركة في تنفيذ الحملة ، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى منازلهم من كافة الفئات العمرية فوق (12) عاماً ببطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والطلاب لتلقى كافة الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية لضمان الحد من انتشار الفيروس بين جميع فئات المجتمع حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

وناشد محافظ المنوفية أهالي وأبناء المحافظة بضرورة التجاوب مع فرق التطعيم وسرعة التوجه للمراكز الطبية وفرق تلقى اللقاح المنتشرة بأرجاء المحافظة للحصول على التطعيم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، موجهاً بتكثيف الحملات التوعوية عبر المنصات الإعلامية والبوابات الإلكترونية للوحدات المحلية لتعريفهم بأعمال الحملة وحثهم على تلقى اللقاح لضمان الوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.

ويتم ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي ومواصلة الجهود لتطعيم كافة فئات المجتمع ضد فيروس كورونا للحد من الأعراض والمضاعفات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. 

12 عاما اسبوعين التسهيلات البوابات الجهات المعنية الجمهورية الحفاظ على الصحة

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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