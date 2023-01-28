خبير اقتصادي: المشروعات الجديدة تعظم القيمة المضافة للدولة

قال الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادي، إن افتتاحات المشروعات الغرض منها تعظيم القيمة المضافة للدولة والاستفادة من مقدرات الطبيعة قدر الإمكان للوصول إلى مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات.

وأضاف «يوسف» لـ«الدستور»، إن الدولة اهتمت ببنية التنمية البشرية والعنصر البشري ودعمه علميًا واجتماعيًا، لذلك في الوقت الذي يتحوط فيه جميع اقتصادات العالم ضد ما يواجهه الكوكب من مستقبل غير معلوم الملامح نجد أن الاقتصاد المصري يتجه نحو النمو والتنمية بجميع روافدها حتى وصل الأمر إلى أن الإدارة المصرية الان تطوع تشريعاتها لتصبح أقدر على التكييف والتغير الحديث وما يتطلبه هذا التطور من تغيير للأفضل حتى تكون بيئة الاعمال بمصر جاذبة وليست طاردة كما كان بالسابق لتأتي تقارير المؤسسات الدولية ترجمة حرفية لما تم إنجازه من خطوات مهمة على مسار التنمية.

كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود إعداد استراتيجية تنمية الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجاري بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بتأكيد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاعي الصناعة والتصدير، مؤكدًا الاستمرار في تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بهذين الملفين، من أجل الوصول إلى المستهدفات التي حددتها الدولة والتي ترتكز على تعميق الصناعة المحلية والوصول إلى مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات.

وخلال الاجتماع، قال وزير الصناعة: «درسنا خلال الفترة الماضية عددًا من استراتيجيات تنمية الصناعة في مجموعة من البلدان للاستفادة من تجاربها في هذا المجال، كما عقدنا مجموعة من الاجتماعات لمناقشة الشق الفني مع الجهات المعنية، فضلًا عن الاجتماعات التنسيقية الدائمة مع مسؤولي المجالس التصديرية».