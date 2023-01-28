إصدار الطبعة الثانية من «آني أرنو.. خزائن لم تعد فارغة» في معرض الكتاب

صدرت الطبعة الثانية لكتاب “آني أرنو.. خزائن لم تعد فارغة” للشاعرة إسراء النمر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 بدورته الـ54، احتفاءً بسيدة الأدب الفرنسي آني أرنو الحاصلة على جائزة نوبل في الأدب 2022.

الكتاب من إعداد وتقديم الشاعرة إسراء النمر، ومجموعة من المترجمين المصريين، إسلام رمضان، رحيل بالى، رفيدة جمال ثابت، لميس سعيدي، مجدي عبد المجيد خاطر، محمد عبد السميع، محمد محمد عثمان، نسرين شكري، ويسرا عمر الفاروق.

وأني أرنو ولدت في سبتمبر 1940، ببلدة يفيتوت الصغيرة بنورماندي الفرنسية، ودرست الأدب بجامعة بوردو، وتعرف عليها القراء بشكل كبير من خلال روايتها "الخزائن الفارغة" 1974، وهي الرواية المكتوبة بلغة السيرة الذاتية المُلهمة التى لا زالت تُعد أشهر أعمالها.

وهي أول كاتبة فرنسية تفوز بالجائزة بعد باتريك موديانو في عام 2014، وأصبحت الكاتبة الفرنسية السادسة عشرة التي تفوز بجائزة نوبل.

وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو، البالغة من العمر 82 عاما والمعروفة بمؤلفاتها ذات الأسلوب السهل الممتنع، بما أظهرته من "شجاعة وبراعة" في "اكتشاف الجذور والبُعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.