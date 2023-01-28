مدبولي يتفقد مدينة حدائق العاصمة ويفتتح مصنعا بالعاشر من رمضان اليوم

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد ساعات قليلة، جولة تفقدية موسعة في مدينة حدائق العاصمة، ثم ينتقل بعدها لافتتاح أحد المصانع الكبرى فى مدينة العاشر من رمضان، يرافقه عدد من كبار المسؤلين المعنيين، على رأسهم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وتأتي جولة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم فى مدينة حدائق العاصمة، فى إطار دوره بمتابعة إنهاء وجاهزية وحدات سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والخدمات الخاصة بهذه الوحدات، حتى تكون مؤهلة للانتقال الموظفين بأسرهم فيما يخص الوحدات الصحية والحضانات والمدارس والأسواق الخدمية وكل ما يلزم المنتقلين.

هذا ومن المرتقب أن يتفقد رئيس الوزراء، كافة المشروعات التي تنفذها الدولة من خلال وزارة الإسكان، فى مدينة حدائق العاصمة، بوصفها مدينة بكر، تتميز بموقع قريب من العاصمة الإدارية الجديدة، لذا تم تخصيص عمارات بها لتسكين الموظفين حسب رغبتهم، سواء اختاروا هناك أو اختاروا فى العاصمة الإدارية نفسها.

ومن المرتقب أن يراجع رئيس الوزراء، جودة التشطيبات النهائية للوحدات سواء داخلها أو تشطيبات العمارات وأعمال اللاند سكيب والإنارة والطرق والأسواق وكافة الخدمات الحياتية اليومية.

وفى إطار تركيز الحكومة على دعم الصناعة بجانب الملفات الأخرى، من المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، أحد المصانع الكبرى فى مدينة العاشر من رمضان، ومناقشة الأوضاع على الأرض لتلافي أي معوقات تواجه المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع.

عادة ينهي رئيس الوزراء جولاته بعقد مؤتمر صحفي، للإعلان فعاليات جولته، ومخاطبة الجماهير والمستثمرين من أرض الواقع بالدور الذي تقوم به الحكومة من أعمال فى كافة القطاعات وعن نتائج الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

ومن المقرر أن يعود رئيس الوزراء، لمقر عمله عقب انتهاء جولته اليوم، لممارسة مهامه، وعقد اجتماعات مع المعنيين.