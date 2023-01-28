السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وأذربيجان بنسبة 73% فى 2022

التبادل التجاري
التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» العلاقات التجارية بين مصر وأذربيجان، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 بنسبة 73%.

تبادل تجاري وتعاون اقتصادي وعلمي بين مصر وأذربيجان

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 27 مارس عام 1992، كما أن رئيس أذربيجان الراحل حيدر علييف زار القاهرة في سبتمبر 1994.
ووقعت مصر وأذربيجان على ما يقرب من 60 اتفاقية تعاون، بالإضافة إلى تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين في أكتوبر 2022، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 73% في عام 2022.
وعقد اجتماع اللجنة المصرية الأذربيجانية المشتركة في 27 ديسمبر عام 2007، فضلًا عن تدشين خط طيران مباشر بين العاصمة الأذربيجانية وشرم الشيخ في 2019.
كما احتفلت مصر وأذربيجان بذكرى مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في مايو عام 2022.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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