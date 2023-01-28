مطارنة وأساقفة يترأسون أربعين شيخ أساقفة الصعيد.. اليوم

يقيم دير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، صباح اليوم السبت، صلوات أربعين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، بمشاركة واسعه من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى أبرزهم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص وعضو لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والمعروف بالمحرق، والانبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والانبا شاروبيم مطران قنا، والأنبا باخوم مطران سوهاج إلى جانب لفيف من الاساقفة والمطارنة والكهنة.



وانتهي دير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، من الاستعدادات لإقامة صلوات الأربعين وحفل التأبين للأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، ورئيس دير الأنبا بضابا للراهبات، والذي يقام صباح السبت 28 يناير 2023، بمشاركة العديد من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تزين الدير بصور ولافتات للأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي.

ووفقًا لمصادر كنسية لـ«الدستور»، فإنه خلال حفل التأبين سوف يعرض فيلمً تسجيلي عن الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.

وبخصوص ترتيبات حفل تأبين الأنبا كيرلس قالت الايبارشية: يقام حفل التأبين بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى يوم السبت 28/1/2023 الساعة 11:30 صباحًا، والحضور بالقاعة قاصرًا على الأباء المطارنة والأساقفة الأباء الكهنة والآباء الرهبان الضيوف وممثلي كنائس الإيبارشية.



من جهته ترأس الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، صباح أمس، صلوات تذكار أربعين لرحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، بديرالسيده العذراء، والاميرتادرس الشطبى بمنفلوط.



وقال الأنبا ثاؤفيلس خلال كلمته في صلوات أربعين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والذي أقيمت بمنفلوط: “أقمنا اليوم بإيبارشية منفلوط، صلوات الأربعين لذكري الأنبا كيرلس، لأنه عاش بمنفلوط سنين طويلة قبيل أن يتوجه إلى دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر للرهبنة، كما خدم بمنفلوط، حتى بعد أسقفيته على إيبارشية نجع حمادي، أشرف على إيبارشية منفلوط بعد رحيل الأنبا متياس الثاني وهنا يتواجد أسرته وبيته واصدقاءه، ويقام أيضًا اليوم السبت تذكار الأربعين بإيبارشيته بنجع حمادي”.



وتابع: “أن الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي له خدمة طويلة كبير وتاريخ كبير يفوق الـ45 عامًا للخدمة فتاريخ مليان صلاة وخدمة، فنحن كرهبان لدير المحرق تمتعنا بوجود الأنبا كيرلس لفترات كثيرة بالدير وتأثرنا به”.

وأضاف: “فكان الراحل الأنبا كيرلس يزورنا كثيرًا في دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق، حيث كان يتمتع بصداقة خاصة مع الأنبا ساويرس الراحل، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط فتمتعنا بوجوده معانا وكان يحضر قداسات في صوم الكبير بالدير، بالإضافة إلى وجوده في احتفالات الدير بعيد السيدة العذراء مريم بحالة الحديد، مضيفًا معظم الرسامات الرهبان بالدير كان يشترك فيها من ضمن الاساقفة الذين يشتركون مع الأنبا ساويرس في رسامة الرهبان بالدير فكان دير المحرق يتمتع بحالة خاصة ومحبة خاصة في قلب الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، فكان هناك اوقات معينة يأتي الأنبا كيرلس فيها إلى دير المحرق”.

وتابع: “فنحن تأثرنا بالأنبا كيرلس، لأنه كان شخصية مصليه جدا وعاش يخدم إيبارشيته لأكثر من 45 عامًا”.