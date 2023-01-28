تارا عماد تبهر لجنة تحكيم «الدوم».. ومحمد أبو الخير يوجه نصيحة هامة لها

أبهرت متسابقة الدوم تارا عماد الدين، من الجيزة، لجنة تحكيم البرنامج، من خلال غناء جزء من أغنية المطربة الراحلة ذكرى "وحياتي عندك".

وعلق أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير على غناء المتسابقة:"جميل جميل، حلو، وما تعرضيش صوتك بزيادة، صوتك حلو بخلقة ربنا سيبيه زي ماهو، ما تحطيش حلويات عليه زيادة، لأن صوتك جميل والمغني مضبوط".

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.