السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تارا عماد تبهر لجنة تحكيم «الدوم».. ومحمد أبو الخير يوجه نصيحة هامة لها

تارا عماد الدين
تارا عماد الدين

أبهرت متسابقة الدوم تارا عماد الدين، من الجيزة،  لجنة تحكيم البرنامج، من خلال غناء جزء من أغنية المطربة الراحلة ذكرى "وحياتي عندك". 

 

وعلق أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير على غناء المتسابقة:"جميل جميل، حلو، وما تعرضيش صوتك بزيادة، صوتك حلو بخلقة ربنا سيبيه زي ماهو، ما تحطيش حلويات عليه زيادة، لأن صوتك جميل والمغني مضبوط".

 

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

 

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

 

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

مدحت صالح: «رحيل وائل نور أوجعنى. وسندى الجمهور وليس المال»

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية السبت 28 يناير 2023

الجارديان: أوكرانيا تتأهب لأعنف معركة فى الحرب مع روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

مشاهير السياسة والإعلام يشاركون في عزاء سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر

ندوة مفتي الجمهورية في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة ومعقدة.. ماذا حدث فى «النبى يعقوب» بالقدس؟ (فيديو وصور)

خطأ فى العدد.. إسرائيل تعلن الحصيلة الرسمية لقتلى عملية «النبى يعقوب»

مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبى يعقوب» (فيديو)