السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المنتج الفنى لـ«نقطة تحول» يكشف عن تفاصيل الفيلم وطاقم العمل

نقطة تحول
نقطة تحول

تطلق قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الساعات القادمة فيلم «نقطة تحول.. ما بين الألم والأمل» أحدث أفلامها التسجيلية، مقدمًا مجموعة من النماذج الملهمة ممن تعرضوا للعمليات الإرهابية الخسيسة، وخلال التقرير التالي نرصد أسماء أبطال الفيلم الجديد.

طاقم عمل فيلم نقطة تحول

وكشف إسلام عبد الحكيم، المنتج الفني لفيلم "نقطة تحول" لـ"لدستور" عن تفاصيل العمل، مشيرًا إلى أنه بخلاف ملف شهداء الوطن أنتجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيلم يحمل اسم " نقطة تحول ما بين الألم والأمل"  قدمت فيه تشريح دقيق للجانب الآخر من الثمن الذي دفعه المجتمع في مواجهة يد الإرهاب الأسود، وهو الجانب الخاص بمصابي العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة والمدنيين.

وتابع أن الفيلم يتناول وقائع غدر لم تفرق بين مدني وعسكري أو مسلم  ومسيحي أو رجل وإمراة، وكان الهدف هو تسليط الضوء على تضحيات أبطال ضربوا الإرهاب بيد من حديد ويعيشون بيننا حاليًا مصابين ربما لا يعرفهم الكثير لكننا مدينين لهم بالكثير وهم أبطال الجيش والشرطة، وأيضًا استعراض عشوائية العمل الإرهابي التي دفع ثمنها مدنيين أصيبوا في عمليات إرهابية كان الهدف منها هو إثارة الذعر بين الناس وحصد أكبر عدد ممكن من الأرواح.

وكشف "عبدالحكيم" عن طاقم العمل خلف الكاميرات، حيث أشار إلى أن الفيلم فكرة محمود بدر، وكتابة باسم الخولي، وزلفى عبد الله، ومن إخراج أحمد نور، وأدار إعداده وإنتاجه أحمد عبد العظيم، وأحمد سلام، وهناء عبد الفتاح.

قنوات عرض فيلم نقطة تحول

الفيلم يعرض على كافة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية يوم ٢٨ يناير الجاري، وهو من إنتاج المتحدة للإنتاج الفني إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية.

نقطة تحول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة طاقم عمل فيلم نقطة تحول عمل قنوات عرض فيلم نقطة تحول

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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