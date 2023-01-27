السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سيد معوض يفقد اثنين من فريقه بعد خسارة ثلاثية من «صالح سليم»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

استطاع اللاعب مصطفى زارع، لاعب فريق الكابتن سيد معوض الحصول على الشارة الذهبية، وبهذه الشارة حصل هذا اللاعب على الحماية من الخروج في مباراة اليوم والمباراة القادمة.

وغيم الحزن أجواء مباراة اليوم على فريق كابتن سيد معوض، حيث خسر هذا الفريق بثلاثية من فريق كابتن صالح سليم، حيث خرج من مباراة اليوم اللاعب مصطفى السيد، وأحمد تهامي. 

"كابيتانو مصر"

بدأت فعاليات الحلقة الحادية عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم، والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

كابيتانو مصر اون اي سيد معوض خسارة فريق سيد معوض الشارة الذهبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

خطأ فى العدد.. إسرائيل تعلن الحصيلة الرسمية لقتلى عملية «النبى يعقوب»

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع ناصر منسى لمدة 5 سنوات

لجنة تحكيم «الدوم»: «عبد الوهاب» مرجعية لأى مغن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

مشاهير السياسة والإعلام يشاركون في عزاء سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر

ندوة مفتي الجمهورية في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبى يعقوب» (فيديو)

نتنياهو يصل إلى موقع عملية إطلاق النار فى مستوطنة «النبى يعقوب» بالقدس

قتل 7 إسرائيليين.. من هو منفذ عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟