سيد معوض يفقد اثنين من فريقه بعد خسارة ثلاثية من «صالح سليم»

استطاع اللاعب مصطفى زارع، لاعب فريق الكابتن سيد معوض الحصول على الشارة الذهبية، وبهذه الشارة حصل هذا اللاعب على الحماية من الخروج في مباراة اليوم والمباراة القادمة.

وغيم الحزن أجواء مباراة اليوم على فريق كابتن سيد معوض، حيث خسر هذا الفريق بثلاثية من فريق كابتن صالح سليم، حيث خرج من مباراة اليوم اللاعب مصطفى السيد، وأحمد تهامي.

"كابيتانو مصر"

بدأت فعاليات الحلقة الحادية عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم، والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.